尼加拉瓜本月(10日)宣布與我國斷交，目前我國僅剩14個邦交國。過去被稱為「中美洲王」的前國安局中美洲特派員，現為拉丁美洲研究學者的楊建平在2年前我國與薩爾瓦多斷交時，就直接「斷言」下一個一定是尼加拉瓜，甚至在薩爾瓦多斷交前，楊也多次示警薩國將與我斷交，精準的研判凸顯出他對中南美洲深入的政經局勢了解。

楊建平表示，2018年我國與薩爾瓦多斷交後，他就預測拉美地區下一個斷交國是尼加拉瓜。主要原因是美國與尼加拉瓜關係惡化造成牽制力轉弱，且尼國奧蒂嘉獨裁政權與台灣強調的「民主價值同盟」扞格，斷交是早晚的事。但真正壓倒最後一根稻草的原因，則與「駐立陶宛台灣代表處」成立有關。

楊建平表示，大陸出這招，擺明就是以牙還牙，讓台灣成立一個「立陶宛代表處」，卻喪失一個「尼加拉瓜大使館」。加上美國主辦「民主峰會」，大陸、尼加拉瓜、俄羅斯等國都未受邀，反而讓大陸「適時」改變尼加拉瓜對中政策。

楊建平在2018年薩爾瓦多與我斷交前就精準預測台薩兩國關係不保。當時他表示，以往大陸還會顧忌挖走台灣邦交國等於幫民進黨助選，後來發現，北京愈是顧忌，台獨愈是張揚，反而難以向內部鷹派交代。因此他直接斷言，尼加拉瓜已是大陸的囊中物，斷交只是時間早晚。

楊建平當時分析，台灣人對國際政治無感，且輕視這些規模較小的邦交國，以為緊緊靠著美國、日本等大國就可無後顧之憂，「這些心態都是很危險的。」他說，其實這些中南美洲的邦交國也心知肚明，我國總統訪問該國只是表面上的理由，真正打的算盤還是「過境美國」，和美國產生互動才是出訪的重點。