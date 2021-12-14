G7稱中國實施脅迫性經濟政策，陸使館：上世紀五六十年代是誰對中國經濟封鎖。（中國駐英國使館網站）

七大工業國集團（G7）外長會議12日發表主席聲明稱，會議討論了香港、新疆、東海、南海、台灣等涉中問題，聲稱對中國實施「脅迫性經濟政策」表達關切。中國駐英國使館當地時間13日發表「答記者問」強調：「七國集團外長會在一系列問題上顛倒黑白、對中國說三道四、干涉中國內政，我們表示強烈不滿和堅決反對。」

中駐英使館發言人稱，要強調的是，台灣、涉港、涉疆問題純屬中國內部事務，不容任何外部勢力干涉，任何人都不要低估中國人民捍衛國家領土主權的堅強決心、堅定意志和強大能力。

中駐英使館表示，在涉海問題上，中方維護國家領土主權和海洋權益的決心堅定不移，同時願繼續通過協商談判與有關國家妥善處理分歧。任何外部勢力無論以任何藉口介入東海、南海局勢，都只會給本地區的和平與安寧帶來不必要的干擾，也不符合本地區國家的利益。

發言人說，至於指責中國實施「脅迫性經濟政策」，更是毫無道理。說到「脅迫性經濟政策」，有關國家應該問問自己：是誰在上世紀50、60年代對中國進行經濟禁運和封鎖？最近幾年又是誰在對中國搞貿易戰、打壓限制中國企業？他們這是賊喊捉賊、倒打一耙！

使館指出，中國是一個愛好和平、宣導合作的國家，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。同時，中國堅決捍衛自身主權、安全、發展利益。

發言人表示，七國集團壟斷國際事務、任意欺壓別國的日子早已一去不復返了。敦促有關國家遵守以聯合國憲章為基礎的國際法和國際關係準則，停止汙蔑抹黑中國，停止干涉中國內政，停止挑撥其他國家與中國的關係。