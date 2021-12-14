四大公投倒數計時，據媒體披露，府方人士評估，目前情況是「反萊豬」恐過關外，其餘未必，在「三好一壞」情況下，總統蔡英文不會換掉行政院長蘇貞昌。惟近來多數單位公布的民調都顯示僅「核四重啟」不同意小勝同意、其它皆是同意居多，與前述訊息有所差別，因此蘇的去留仍有諸多想像空間。

據網路媒體《信傳媒》昨（13日）報導，對於四大公投結果，府院人士稱，內部評估大概是三好一壞，僅萊豬議題陷入膠著狀態，其餘三項不同意皆已超過同意，不過「珍愛藻礁」正反比例還在誤差範圍內，因此民進黨接下來會將重點放在萊豬和三接議題身上。事實上日前民進黨秘書長林錫耀也有類似說法，稱4項公投民調已「黃金交叉」，但前國民黨青年部主任陳冠安也引用TVBS民調數據打臉林錫耀說法指，數據是呈現相反的結果。

《信傳媒》則報導，府方人士認為，除非民進黨輸掉四大公投，使國民黨突然氣勢大好，引發基層不滿，蔡英文才有可能換掉蘇貞昌，否則若公投結果是「兩好兩壞」或是「三好一壞」，就不存在內閣改組的情形；另有黨政高層指出，倘若蔡真要撤換蘇貞昌，一般認為2022年綠營縣市首長任期屆滿，中生代接班應是最好的時機。

台灣民意基金會董事長游盈隆昨則在臉書指出，這次公投成敗關鍵在於中性選民投票率和民進黨認同者的凝聚力，但據他察民調趨勢發現，民進黨認同者四項公投的凝聚力遠遠不如國民黨，且中性選民對公投態度是站在蔡英文的對立面，這會讓蔡英文和蘇貞昌輾轉難眠。