疫情持續擴散，廣東省東莞市衛生健康局13日通報該市大朗鎮在對省外涉疫地區返莞人員核酸檢測中，發現2名新冠肺炎無症狀感染者。

香港經濟通通訊社報導，1男1女患者分別33歲及30歲，兩人均到過深圳，本月5日一同由外省返回東莞大朗鎮，昨日的核酸檢測呈初步陽性，市疾控中心今日凌晨復檢證實是陽性，經專家會診確定為無症狀感染，已送到定點醫院隔離治療。

市及鎮兩級疫情防控指揮部，立即啟動應急處置機制，組織開展流調溯源、隔離管控、核酸檢測和環境消毒等工作。大朗鎮由凌晨開始，展開全民核酸檢測。同樣由凌晨起，所有進出大朗鎮的道路，包括高速公路等要實施交通管控。

深圳機場14日凌晨發布重要提示，今早6時起，所有從深圳機場乘機出發的旅客，在測溫和查驗健康碼的基礎上，須查驗行程碼。如行程記錄顯示有14天內東莞（全域）旅居史的旅客，須另行提供48小時核酸檢測陰性證明，否則將無法登機。

東莞市14日起對大朗鎮全域交通實行臨時管控，包括高速公路、省市鎮公路、村（社區）道路等出入口。期間，除持有通行證的疫情防控、應急救援、核酸採樣、物資保障等必需的保障類車輛外，其他車輛一律禁止進出大朗鎮區域，人原則上只進不出，如因就醫、特定公務等確需出入者，須持48小時內核酸檢測無感染證明。

另外，廣東東莞大朗醫院發布緊急通知，即刻起廣東東莞大朗醫院除發熱門診全天開診外，門急診（包括第二門診部）暫停接診，住院部實行臨時管控，人員不進不出。具體開診時間另行通知。