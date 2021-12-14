英國報告首例Omicron新冠病毒變體死亡病例再度引燃疫情憂慮，大陸股市14日早盤低開。

上證指數開盤報3669點，跌11點或0.31％；深成指開市報15171點，跌41點或0.27％。

滬深300指數開市報5066點，跌17點或0.34％；創業板指數開市報3491點，跌5點或0.15％。

消息方面，英國首相強森當地時間13日表示，英國至少有一人在感染Omicron冠狀病毒變體後死亡。這是全球範圍內首例公開確認這種病毒變體的死亡病例。英國沒有提供關於死亡病例的細節，只說此人在醫院被確診。不清楚該患者是否接種過疫苗或有潛在的健康問題。其他國家可能也出現了Omicron死亡病例，但在英國以外還沒有公開證實。

天津日報報導稱，天津從入境人員中檢出新冠病毒Omicron變異株，為大陸首次檢出。該在津感染者系入境閉環管控人員，目前在定點醫院隔離治療。

週邊市場方面，美國華爾街股市當地時間13日收低，嘉年華和幾家航空公司股價急挫，因投資者擔心Omicron變種，美國聯準會本周稍晚將召開會議。歐股13日同樣收低。