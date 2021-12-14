98萬翻修費攏係假 婦深陷假檢警詐術

台中南區66歲的陳姓婦人在家中接到冒充假檢警的詐騙電話，詐騙集團和陳婦周旋4個多小時，讓她深信自己涉及刑案，趕緊到銀行提領新台幣98萬元的「翻修費」，讓自己免除牢獄之災，幸行員機警察覺有異，通報警方到場一同勸阻，眾人耗費一番唇舌再加上案例佐證，婦人最後終於有如從夢中驚醒，感謝員警及行員幫她保住存了一輩子的辛苦錢。

台中市警察局第三分局正義派出所員警日前接獲轄內銀行報案，稱有民眾疑似遭詐騙，行員向員警表示，有名婦人欲提領新台幣98萬元現金，稱要準備用來整修住家，然細心的行員卻發現她神情緊張、焦躁不安，還一直與人保持通話，直覺有異，趕緊通知警方到場協助了解。

員警詢問陳姓婦人接到什麼電話，她面有難色地說：「他叫我不能講耶！」經警進一步了解，原來陳婦早上11時接獲假冒區公所職員來電，稱有人要將紓困金匯入其戶頭，並謊稱其帳戶涉及洗錢，詐騙集團將電話轉接給假警官、假檢察官，更花了4個多小時在電話裡輪番疲勞轟炸，讓她從半信半疑轉為深信驚懼，以為自己真的誤觸法網擔心不已。

陳婦為了交付保證金給檢察官作擔保免除牢獄之災，對於詐騙集團的指示言聽計從，對於行員的關心，也依指示佯稱自己提款是為了整修住家，只是陳姓婦人的緊張怎樣也隱藏不了，經驗豐富的行員察覺有異，苦口婆心勸說，更趕緊通報警方一同加入勸阻的行列。

獲報前來查處的員警見陳姓婦人對於詐騙集團的說法深信不疑，心裡真的好著急，直對陳姓婦人說：「98萬元妳要賺多久？」他說，自己從警10多年，看到好多長輩省吃儉用存了一輩子的辛苦錢，就因為誤信詐騙集團，一通電話就讓積蓄歸零，看到長輩事後傷心自責的模樣，真的覺得難過又不捨，他費了好一番唇舌，要陳姓婦人絕對不要重蹈覆轍，更不厭其煩再三提醒陳姓婦人對於接到詐騙電話應有的處置方式。

陳婦最後終於如夢初醒，選擇相信站在眼前的警察，也向努力幫她守住辛苦錢的行員們表達感謝。