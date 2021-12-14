公投進入最後倒數階段，今民進黨南台灣執政縣市首長，嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安，共同推出催票影片，呼籲南台灣鄉親務必投下「四個不同意」。

本週六公投登場，民進黨將於週五晚上7時，分別於台北凱達格蘭大道、高雄台糖物流園區後方空地（高雄市前鎮區中華五路近夢時代百貨），舉辦最後兩場大型公投說明會。

在民進黨今天公布的影片中，翁章梁與潘孟安闡述反美豬公投對台灣在國際經貿上的影響。翁章梁強調，在小英總統的帶領下，台灣受到國際的重視，和世界做生意。潘孟安則補充，台灣不能在國際間失去信用，已經開放進口的美豬，不能說話不算話，政府照顧豬農，做出市場區隔、清楚標示產地。

陳其邁則提及，高雄在進步，越來越多企業，像是台積電，都到高雄來投資。陳其邁更呼籲高雄鄉親，改善南電北送、減少空污，用電穩定，讓台灣站上國際。三接遷離這一案，我們不同意。

對於公投綁大選，黃偉哲表示，公共議題需要理性討論，有人不顧台灣的未來，惡意扭曲公投，把公投當政黨鬥爭的工具，在意民主價值的台南人，「公投綁大選，我們不同意」。

范綱皓提到，公投倒數4天，希望透過執政縣市首長們以在地觀點，提醒在地鄉親回家投票的重要性，務必回鄉投下「四個不同意」。

民進黨發言人簡舒培說，本周三中常會將移師高雄，也是希望藉由行動展現民進黨關心南台灣建設的發展。尤其是雖然這次的公投涉及到核四與三接在北台灣，但其實背後牽涉的是全台灣的能源政策，反美豬與公投綁大選更是攸關全國民眾的生活，我們也希望藉此提醒全國民眾應重視這次的公民投票。

簡舒培指出，民進黨會持續利用網路社群與實體活動，傾全力和選民溝通到最後一刻，這四項公投也關係到台灣在國際社會上，能否得到更多支持，請大家投下「四個不同意」，用選票讓台灣繼續走向國際。