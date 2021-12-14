消息面：

1.觀望本周多家主要央行決議，周一美元小升，ICE美元指數尾盤漲0.2%，報96.297。本周除了美國聯準會之外，歐洲央行、英國、日本、瑞士、挪威等國家央行都將召開貨幣政策會議。英國確診數激增，且Omicron變種病毒快速擴散，已經占倫敦新增確診數約40%，此外，英國證實至少已有1人死於感染Omicron病毒，英鎊應聲走軟，兌美元下跌0.4%，報1.3216美元。

2.英國出現Omicron病毒致死病例，使原油需求前景蒙上陰影，惟在沙烏地阿拉伯警告不要藉機炒作後，油價跌幅收斂。周一紐約期油收跌38美分或0.53%，為每桶71.29美元，盤中最低跌至70.56美元。倫敦布蘭特期油收跌76美分或1.01%，為每桶74.39美元，盤中最低跌至74.21美元。沙國能源部長Abdulaziz bin Salman警告交易商不要放空原油，因為合稱OPEC+的石油輸出口國組織與其盟友可能迅速採取行動拉抬油價。

3.市場觀望聯準會決議，周一紐約期金小漲3.5美元或0.2%，收在每盎司1788.3美元，仍創下11月22日以來新高。其他貴金屬方面，銀價漲0.4%，收在每盎司22.25美元。鉑金跌1.7%，為每盎司926.5美元。鈀金跌4.8%，為每盎司1676.14美元。