受惠元宇宙題材，浩鑫（2405）股價自8日起連飆4根漲停，今早在大盤轉弱且外資日前趁機倒貨逾3000張，浩鑫股價結束連4紅，但相對大盤翻黑的走勢，浩鑫早盤在打開第5根漲停後，仍維持近半根停板的漲勢。今早最高價為20.45元。

浩鑫11月合併營收新台幣1.94億元，受惠歐美經濟逐步復甦，就業市場持續好轉下，11月合併營收相較去年同期大幅成長42.27％；浩鑫累計1-11月合併營收17.15億元，年增率為11.31％，公司預期全年合併營收雙位數成長可期。

疫情帶動了數位化及自動化的趨勢，近期的元宇宙議題更牽動AR/VR、AI、邊緣運算等技術發展，驅動浩鑫中高階產品在歐美市場的銷售力道。浩鑫迷你電腦產品主要以產業應用為主，在效能、穩定性與擴展性上都有獨特的表現，一直以來，產品就被許多客戶整合在例如商用VR、AI機器視覺、邊緣運算的方案中，為終端應用提供穩定的運算效能。

浩鑫13日公告11月自結，受惠歐美經濟復甦，電腦產品需求回溫，加上醫療事業貢獻下，11月維持獲利，單月稅後純益達約500萬元、每股純益達約0.01元。