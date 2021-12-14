2021年進入尾聲，大家都期盼2022年可以好運一整年，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布12生肖2022年運勢排行榜，前三名分別是：馬、狗、雞，吊車尾的則是：虎、猴、蛇。

▍第十二名：生肖虎

屬虎人2022年是本命年，將有不少的困難降臨到身上，工作受到的阻礙和困難比較多，財運也不是特別樂觀，感情會產生極大的波折和坎坷。所以在這一年裡宜調整好心態，凡事小心謹慎。

▍第十一名：生肖猴

屬猴人2022年謀事難成，總是被工作上的一些瑣事給纏住，也常常容易在決策、執行的時候犯下錯誤。財富運勢起伏不定，盈利時好時壞，生財難、守財更難，凡事需加倍謹慎，以防陷入經濟危機。

▍第十名：生肖蛇

屬蛇人2022年的運勢令人堪憂，各種不順到來，導致情緒低落，避免與人產生糾紛以免破財傷身。財路閉塞，難以生財，支出明顯增多，工作要更加認真負責，當心被小人抓住把柄，影響事業前途。

▍第九名：生肖豬

屬豬人在2022年各方面都會遭遇不同程度的阻礙，財運不佳，賺錢變得困難，而且會因一些日常所需或者是突發狀況而耗費金錢。工作上波動較大，容易犯小人，很難有較大的進展，且又有諸多的煩心事困擾，需做好心理準備。

▍第八名：生肖鼠

屬鼠人2022年運勢動盪不安，跌宕起伏，還是有一些危險的。工作比較繁忙，面臨著許多挑戰，但同時也有機遇，會得到一些外財。經商者財務方面要謹慎對待，容易有競爭對手搞破壞致使破財。戀愛中人感情不合，易有分手的危機。

▍第七名：生肖龍

屬龍人在2022年有驚喜，也有驚嚇，心情好似雲霄飛車。外出機會增多，能接觸很多新鮮的事物，求財的過程雖是奔波勞碌，但容易得到一些偏財，能夠喜獲大獎。不過喜中藏憂，容易有意外受傷的情況，要多注意安全問題。

▍第六名：生肖兔

屬兔人2022年開始轉運了，運勢要比以往好很多。利於開拓新的局面，事業發展有望進入新的階段。求學者可遇名師，成績也會很不錯。不過雜事較多，致使內心急躁心情不好，容易生病，要及時調整，補充營養加強身體素質。

▍第五名：生肖羊

屬羊人2022年有付出就有回報，是非常順利的一年。工作方面連連傳來喜訊，職位提升，業績滿貫，什麼好事都能趕上，特別的幸運。家中也是祥瑞盈門，易有戀愛、婚嫁、添丁等喜事。

▍第四名：生肖牛

屬牛人2022年非常適合大展身手，可飛黃騰達。工作中自信滿滿，同事之間默契十足，集體榮譽感強，有升職加薪的好事到來。事業的發展也令財運步步走高，單身者愛情運勢非常美好，容易步入戀情。

▍第三名：生肖雞

屬雞人2022年整體運勢是非常不錯的，屬於吉星高照的一年。正財收入非常的可觀，存款數字一路高漲，上班族獎金拿到手軟，經商者賺的荷包滿滿，令人羨慕。手頭寬裕，家庭也非常和諧，生活溫馨幸福。

▍第二名：生肖狗

屬狗人的貴人就藏在身邊，2022年有人幫萬事順風順水。上班族事業運持續走高，頭腦清晰，狀態非常好，容易得到貴人的提拔，薪金得到上漲。做生意者成單率高，有不錯的商機出現，正財和偏財都有不錯的進帳。

▍第一名：生肖馬

屬馬人多得貴人相助，真是可喜可賀。在2022年職場人士前方道路越走越順，有機會得到上層的矚目。有諸多吉星的幫扶，只要穩紮穩打就能收穫滿滿。待業者機遇良多，可找到滿意的工作，也可自己開拓一番新事業。

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