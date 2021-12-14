家家有本難念的經！一名媳婦在網路上透露，日前領了獎金，打算買冷凍櫃一圓婆婆的心願，結果小姑卻反對，意外掀起一場家庭大戰，讓她不曉得該如何處理。文章曝光後，網友紛紛留言獻計。

這名媳婦在爆料公社App發文，稱自己與老公、未婚的大姑、小姑夫婦與婆婆公公等7人一起住，而她近半年為了追案子經常晚歸，婆婆全都看在眼裡，多次燉雞湯幫她補身，或替她照顧小孩，讓她相當感動，因此決定拿案件成交的獎金，買一個婆婆想要很久的冷凍櫃。

原PO媳婦說，沒想到，其他家人對買冷凍櫃的意見分歧，她的老公、公公與小姑夫婦都反對買冷凍櫃，認為買兼具冷藏與冷凍的冰箱較為實用；好脾氣的婆婆也罕見拍桌大吼，嗆罵「錢是媳婦的，怎樣用你們管不著」，搞得全家上下烏煙瘴氣，讓她不曉得如何是好。

文章曝光後，不少網友留言回應，「買婆婆想要的才是稱心如意，小姑喜歡什麼就讓她先生效勞吧，已經嫁出去了」、「想買什麼就買什麼，有錢的最大」、「你給你婆婆買冰櫃啊，然後叫公公小姑自掏腰包買冰箱，皆大歡喜」。

也有網友以3點分析，一、「買冰櫃後，冰箱會有部分東西移往冰櫃，自然有空間放飲料」；二、「婆婆和女兒感情再差終究有血緣關係，很容易和好」；第三、「小姑已出嫁，遲早會離開家裡，妳嫁進來早晚都要面對婆婆」，並建議原PO委婉地向小姑說，「畢竟婆婆對妳像女兒一樣照顧，妳捨不駁她的心意，讓她傷心，還請小姑體諒。」