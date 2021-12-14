美國空軍今天表示，27名拒絕接種COVID-19疫苗的現役人員已遭解職。這些人據信是首批因拒打疫苗而遭免職的現役軍人。

綜合路透社與紐約時報指出，美國國防部8月宣布，強制所有軍人接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，目前幾乎96%的現役人員已至少接種一劑，全軍約74%的人已完整接種。

五角大廈表示，各軍種的接種完成期限不一，空軍的截止日期是上個月也是最先截止的軍種。扣除堅決不願接種者已先行離職，這次解職的27人服役年限均不超過6年。

空軍發言人史堤芬尼克（Ann Stefanek）表示，先前已給這些現役人員答辯機會，解釋為何拒打疫苗，但沒獲准免打。

美國空軍約97%的人員已接種，遠高於一般民眾接種率。美國空軍和太空軍約有32萬6000名現役人員。

美國各軍種累計已有79名制服人員染疫病故。

據路透社與紐約時報統計，美國累計與COVID-19相關的死亡病例昨天突破80萬人，確診破5000萬例。隨天氣轉冷，留在室內的時間變長，以及具高度傳染性的Omicron變異株入侵，美國正繃緊神經，為感染數可能激增做準備。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1101214