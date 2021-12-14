台南一名28歲陳姓女子，2019年4至8月間與男友發生性行為，同年8月分手，卻發生自己懷有身孕，因擔心管教嚴格的母親責罵，不敢說出未婚懷孕實情，私下生下1名男嬰後，剪斷臍帶，造成男嬰因故窒息死亡，心慌不知所措下，將遺體以塑膠袋包裹嬰屍藏在衣櫃內，案情曝光後，一審法官認為陳女未婚生子承受巨大壓力，生產後又逢疫情失業，剝奪男嬰性命有可憫之處，依生母殺嬰罪判刑1年2月、緩刑3年，案經上訴二審，台南高分院宣判維持一審原判。

據了解，陳女2020年2月2日上午，在台南市友人住處一樓浴廁間，產下一名體重3260公克，身高54公分的健康男嬰，但陳女卻深怕未婚生子被家人責罵，就到廚房拿剪刀剪斷嬰兒的臍帶，再把孩子抱上2樓房間床邊任其哭啼，導致男嬰疑因趴睡或被放進塑膠袋內，造成呼吸道阻塞窒息死亡，陳女事後把男嬰屍體放進塑膠袋，藏放在衣櫃。

據「ETtoday新聞雲」報導，陳女產後因身體不適住院治療，被醫院發現有生產情事，經通報社工協助關懷，陳女才坦承生產，但新生兒出生不久就死亡，屍體則藏在其住處2樓房間衣櫃，醫院知情後向警方通報。

一審法官根據法醫相驗報告，認定陳女涉犯生母殺嬰罪，法官考量陳女無前科、家庭管教嚴格與成長過程頗受波折，且陳女未婚生子心理及身體上相當傷害，亟需家人親友協助走出傷痛，非刑罰之苛責，最終依生母殺嬰罪，判處陳女1年2月徒刑，緩刑3年，並於判决確定後1年內，每月接受2次心理治療。案經檢方上訴，台南高分院14日上午宣判，合議庭駁回上訴，維持一審原判，本案可上訴。