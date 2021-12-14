大陸第一財經14日報導，根據大陸國家統計局發布的《中國統計年鑒2021》顯示，2020年相比2019年，大陸全國人口淨增204萬人，創下了1962年以來的新低。在疫情、育齡婦女減少等多重因素影響下，2020年出生人口創下近年來新低，同時，大陸總人口淨增長也明顯下降。

第一財經報導，根據《中國統計年鑒2021》， 2020年相比2019年，大陸全國人口淨增204萬人。梳理1949年以來歷年人口淨增量，2020年淨增人口數量創下了1962年以來新低。

資料顯示，受「三年自然災害」影響，1960年、1961年總人口連續兩年下降。1962年迅速反彈，當年淨增人口達到了1436萬人。其後，從1963年開始到1975年，年淨增人口均超過了1500萬人。1976年後淨增人口數量雖然有所下降，但也都在1100萬以上。尤其是，從1986年到1990年淨增人口均超過了1500萬人。進入上世紀九十年代，淨增人口也一直保持在1000萬以上。

跨入世紀之交的2000年，淨增人口39年來首次下降到1000萬以內，為957萬人。到2010年，當年淨增人口只有641萬人。不過，2012年當年淨增人口達1006萬人，成為新世紀以來的新高點。

2016年全面二孩政策實施後，當年淨增人口也達到了906萬人，隨後幾年，年淨增人口不斷減少，2017年至2020年分別為779萬人、530萬人、467萬人、204萬人。

此外，如果以10年為一個階段來觀察，上世紀50年代人口增加了1億3040萬人，60年代在前兩年人口下降的情況下，總增長人口仍達到了1億3464萬人，70年代增長人口為1億6871萬人，80年代淨增人口為1億5162萬人，90年代增加了1億3082萬人。

進入到新世紀的第一個十年，國內人口僅增加了7664萬人，第二個十年在生育政策調整的情況下，人口共增加了7558萬人。也就是說，新世紀以來的20年裡，大陸人口淨增加量低於上世紀70年代的增量。

從發展趨勢來看預計，今年人口淨增幅度可能繼續走低。這其中的一大原因是，近年來，淨增人口持續下降，與出生人口的變化緊密相關。

第一財經統計，包括貴陽、河南等地公布的前三季出生人口資料、新生兒篩查或戶政出生登記等資料都出現了同比下降的情況，降幅均超過一成，延續了持續下滑的態勢。

第一財經報導，人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整教授分析，現況來看，人口總量增加動力缺乏，越來越難，出生人口越來越少。發展的趨勢，就是越來越接近於出生人口與死亡人口相交叉的邊緣。

大陸全國政協人口資源環境委員會副主任，中國計畫生育協會常務副會長王培安日前受訪表示，人口是社會發展主體，也是影響經濟可持續發展的關鍵變數。人口多了不好，但也不是越少越好。如果生育率太低，規模降得太快，年輕人口缺乏，老齡化問題就會很凸出，削弱經濟社會發展的活力，加重經濟社會的負擔。因此，要切實把三孩生育政策及配套支持措施落到實處。