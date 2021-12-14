USS Connecticut (SSN 22) Seawolf-class attack submarine coming into San Diego for a quick transfer - April 11, 2021 #ussconnecticut #ssn22 pic.twitter.com/glVvMnJIpY — WarshipCam (@WarshipCam) April 11, 2021

美國海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）10月2日在南海下潛碰撞海丘，身受重創後，先在關島進行初步維修，接著耗費了幾星期，才在12日默默抵達加州聖地牙哥。

據《動力》（The Drive）網13日報導，在浮航的過程中，充滿了難以想像的艱辛和危險。「康乃狄克」號因撞擊艦艏受重創，損及壓載艙，整個聲納罩掉落，如今需要大修，如果還想重返海上服役，很可能需要在乾船塢接受多年維修。而要進行修理，首先它得浮航6,200英里（近10,000公里），到聖地牙哥軍港。

曾在美國海軍潛艦上服役20年的聲納士官亞米克（Aaron Amick）指出，就算在最平靜的海面上，潛艦浮航時也會不斷左右搖擺，讓某些人暈船。要是搖擺的幅度夠大，連移動，或是在上、下舖睡覺都很困難。他說，多數臥舖都有毛巾架，前臂得扣住它，才不至於在波濤洶湧時被甩下來。而在為期超過20天的航程中，艦上人員幾乎無法睡覺，但在暈船和筋疲力盡的狀態下，很不適合值更。他強調，這麼長的馬拉松式航程，對艦上人員來說無疑宛如一場惡夢。

USS Connecticut (SSN 22) arrives in San Diego from Guam. The sub was deemed unsafe to travel underwater due to damage to the bow sonar dome after colliding with a seamount in the South China Sea. | https://t.co/7IQ9O90miO



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此外，亞米克說，由於艦身不停搖晃，伙夫無法固定爐火上的食材，只好準備冷盤，或是能夾三明治的切片餡料，讓艦上人員草草果腹。

不過，由於潛艦在浮航時，並不需要潛水值更官，因此可以減少值更。雖然「康乃狄克」號的聲納罩撞掉，但反正浮航時也沒用。其實浮航時最重要的，反倒是雷達。由於需要的人員減少，部分艦上官兵可能已被軍機送往美國，只剩基幹艦員負責浮航任務。