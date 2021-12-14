台灣生育率全球倒數第一，而「網路溫度計」近日也統計出台灣人不敢生小孩的10大原因，其中高房價拿下冠軍，引起網友熱烈討論。一名女公務員發文哀嘆，高房價吃掉她養小孩的扣打，本來打算在結婚後生2個小孩，但看到暴漲的房價，感覺只能生一個或乾脆不生，否則房貸與養小孩的錢，恐讓她與另一半變成月光族。

一名26歲的女公務員在PTT上發文透露，她現在有個穩定交往的男朋友，兩人預計要結婚，而她從前總嚷嚷著婚後要生2個孩子，但現在感覺只能生一個或乾脆不生，因為婚後買房，每個月都得繳房貸，若還要養小孩，那恐會變成月光族，但她又不想「養兒防老」，還是想靠自己存退休金。

原PO認為一定要買到房子才能放心生小孩，因為從大學到現在她都是租屋生活，其實很不自由，平常想裝個櫃子或釘個掛鉤都不太敢，畢竟是別人的房子，且若生小孩前不買，生完以後同樣也買不起。不過，現在正常三房加車位的中古屋都要千萬元。

女公務員表示，她相信科技新貴或金融業的人才有許多人可能年收上百或上千萬，但她就不是這些產業的人，也都沒有參與到投資獲利，她以一個普通人的角度來看，高額房價應該就是台灣少子化的原因。

女網友說，房價漲幅把她養小孩的扣打（額度）全都吃掉了，當然也有人會說，為何不找有錢或本身有房的人結婚，但若這麼簡單的話，那政府乾脆把年收入破百萬的人，每人發一個配偶就好，哪裡會有這麼多單身男女？她認為另一半是自己選擇的，所以她也接受了未來恐會因為收入不夠、買不起房子，最後無法生小孩的事實。

貼文引起網友熱烈討論，「認清楚自己狀況不要生很好呀，至少認命了；反觀一堆魯」、「反正公務員很穩，薪水也一直漲，小孩福利又多，怕什麼」、「你顧慮的太多了，可以考慮先買間便宜的兩房，等小孩出生這段時間順便存錢，到時候以小換大比較輕鬆」、「買1000萬的房子，其實只有頭期第一年比較辛苦啦！」