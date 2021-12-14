金馬影后林青霞19歲演瓊瑤電影《窗外》一炮而紅，成為70年代瓊瑤愛情片扛壩子巨星，1990年憑《滾滾紅塵》贏得金馬獎最佳女主角，1992年又以《東方不敗》延續如日中天氣勢，一代女神地位無可動搖；昨(13)日她被粉絲捕捉到在半島酒店吃下午茶，仙氣不減讓粉絲一秒認出，直說「心撲通撲通地跳」，巧遇女神偶像的心情興奮不已。

有林青霞的粉絲昨(13)日於網上發表組圖，聲稱在香港半島酒店偶遇林青霞，只見照片中的林青霞穿著橘紅色外套，側身霸氣坐姿而與閨蜜熱聊，粉絲興奮表示：「半島下午茶遇到林青霞，太興奮啦，我的心現在還在撲通撲通的跳，姐姐的氣質真的不一般，我一回頭一眼就認出來了。」

林青霞被粉絲捕捉到在半島酒店吃下午茶，仙氣不減讓粉絲一秒認出。（圖／微博）

林青霞19歲接演瓊瑤電影《窗外》出道，清麗脫俗的氣質讓她一炮而紅，之後又多次演出瓊瑤電影《我是一片雲》、《月朦朧鳥朦朧》等，是70年代知名的瓊瑤愛情片巨星之一，和林鳳嬌、秦祥林、秦漢並稱「二秦二林」，跟瓊瑤也結下長達近50年的深厚情誼。

林青霞(左)和秦漢(右)情纏20年，兩人與林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。（圖／本報系資料照）

瓊瑤曾替林青霞2011年出版的《窗裏窗外》寫書序，並爆料她18、19歲有多高人氣：「青霞最好的年齡，都在我的電影裏度過，也在我家度過。常常拍完戲，到我家談到深夜。少女的小祕密，我知道。刻骨銘心的初戀，我知道。狂熱的追求者，甚至追到我家來。她的許多故事，都曾在我眼前發生。我和她，不止是工作上的夥伴。也在那段時間中，我成了她的大姐姐，幾乎無話不談」。

林青霞舊照曝光。（圖／翻攝自電影風雲娛樂網）

1990年的林青霞達到事業高峰，憑《滾滾紅塵》女作家沈紹華一角贏得第27屆金馬獎最佳女主角獎；1992年的她以《東方不敗》一角被媒體形容為「風雲再起」；但林青霞卻在1994年嫁給富商邢李源，急流湧退淡出演藝圈，後生下兩個寶貝女兒，偶爾會出席電影或時尚活動，甚至多次返台投票，其人氣都總能掀起熱烈討論。