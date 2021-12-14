《每日郵報》13日報導，巴西博爾巴市長白旭多(Simao Peixoto)近日因亞馬遜保育區的水上公園開發案，與政敵的前議員席瓦(Erineu Alvas Da Silva)於網路上隔空交火。兩人彼此叫囂「是男人就拳頭決鬥」，最後真的在擂台上死鬥；最終，主張開發案的市長在第3回合一記右拳成功擊倒對手，取得最終勝利。
現年39歲的白旭多為巴西西北部亞馬遜州博爾巴市的市長。其主張在亞馬遜保育區內進行水上公園開發案；卻引來45歲政敵兼前議員席瓦的抨擊。雙方的口水戰在網路一路延燒，席瓦痛斥白旭多根本是惡棍兼騙子，最後還拍影片嗆聲「是男人就用拳頭對話」。
席瓦的一番話聽的白旭多怒從心中起，他反駁道「我不是街頭霸王，我是博爾巴市市長；但如果他真的想比劃比劃，我隨時奉陪，一直以來我都是贏家」。
於是，2人於12日舉行一場MMA擂台賽。這場比賽長達13分鐘，全程可聽到觀眾異常激動，不斷鼓譟，而白旭多則披著印有「耶穌」字樣的毛巾走入場內。他與席瓦從入場就開始就拼命鬥嘴。
隨著比賽鈴聲敲響，兩人在擂台上不斷游移著、試探著對方尋找攻擊空檔。儘管席瓦一開始連連祭出低鞭腿攻勢，讓白旭多虎軀巨震並一度陷入劣勢；不過，或許年齡過高，席瓦到了第3回合明顯體力不濟，面對白旭多陣陣鐵拳快攻，只能不斷後退閃躲。
隨著白旭多把席瓦逼到擂台邊緣，成功封死對方退路；此時白旭多猿臂一伸、右直拳直攻席瓦頭部，成功將對手擊倒在擂台之上。
《每日郵報》指出，這場比賽的門票收費100雷亞爾(約新台幣489元)。白旭多賽後表示，之所以接受對手挑戰，絕非用拳頭決定政策走向，而是鼓勵人們走出戶外從事體育活動。
文章來源：Rumble in the jungle! Brazilian politicians fight each other in three-round MMA brawl after row over conservation in Amazonian region
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。