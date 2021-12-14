Prefeito leva briga política para luta de MMA e apanha de ex-vereador



Políticos do AM subiram no ringue na madrugada deste domingo (12/12). O prefeito de Borba, Simão Peixoto, apanhou, mas foi apontado vencedor



Leia: https://t.co/o3aVNtPCuc pic.twitter.com/VsgCbn6pdm — Metrópoles (@Metropoles) December 13, 2021

DIRETAMENTE DO ANCAPISTÃO



Começam as disputas eleitoras no Município de Borba Simão Peixoto. E pelo jeito estão bastante acirradas.



A candidata Elaine da Padaria (PSOL) afirma que os dois não passam de duas mariconas covardes e que espera ansiosamente o Vereador Major Figueira. https://t.co/dOMLgvOXF2 — BRASIL (@Livio_Gustavo) December 13, 2021

《每日郵報》13日報導，巴西博爾巴市長白旭多(Simao Peixoto)近日因亞馬遜保育區的水上公園開發案，與政敵的前議員席瓦(Erineu Alvas Da Silva)於網路上隔空交火。兩人彼此叫囂「是男人就拳頭決鬥」，最後真的在擂台上死鬥；最終，主張開發案的市長在第3回合一記右拳成功擊倒對手，取得最終勝利。

現年39歲的白旭多為巴西西北部亞馬遜州博爾巴市的市長。其主張在亞馬遜保育區內進行水上公園開發案；卻引來45歲政敵兼前議員席瓦的抨擊。雙方的口水戰在網路一路延燒，席瓦痛斥白旭多根本是惡棍兼騙子，最後還拍影片嗆聲「是男人就用拳頭對話」。

Prefeito e ex-vereador de cidade do Amazonas se enfrentam em luta de MMA; assista

Simão Peixoto afirmou que aceitou desafio do ex-parlamentar Erineu Alves da Silva, conhecido como Mirico; ao fim do embate, o mandatário foi declarado vencedor pic.twitter.com/u0sLCz6DlO — oziel irineu antunes (@OzielIrineu) December 13, 2021

Tem uma foto do prefeito de Borba, Simão Peixoto, viralizando. Ele aparece com um olho roxo após a luta contra o ex-vereador Erineu Alves, ontem



O prefeito acusa o adversário de colocar o dedo no seu olho e o desafia para uma “revanche”



Detalhe: o prefeito ganhou a 1° luta https://t.co/d0Fvy463Mc pic.twitter.com/p7Nllyasoz — Rômulo Almeida (@_AlmeidaRomulo) December 14, 2021

席瓦的一番話聽的白旭多怒從心中起，他反駁道「我不是街頭霸王，我是博爾巴市市長；但如果他真的想比劃比劃，我隨時奉陪，一直以來我都是贏家」。

於是，2人於12日舉行一場MMA擂台賽。這場比賽長達13分鐘，全程可聽到觀眾異常激動，不斷鼓譟，而白旭多則披著印有「耶穌」字樣的毛巾走入場內。他與席瓦從入場就開始就拼命鬥嘴。

隨著比賽鈴聲敲響，兩人在擂台上不斷游移著、試探著對方尋找攻擊空檔。儘管席瓦一開始連連祭出低鞭腿攻勢，讓白旭多虎軀巨震並一度陷入劣勢；不過，或許年齡過高，席瓦到了第3回合明顯體力不濟，面對白旭多陣陣鐵拳快攻，只能不斷後退閃躲。

Cidades | Simão Peixoto (PP), quase não conseguia andar de tanto tomar chute baixo de seu adversário https://t.co/iZq3aSaGhs — Blog da Amazônia (@blogdaamazonia) December 12, 2021

No tatame em Borba, prefeito Simão Peixoto apanha de ex-vereador Mirico, mas ganha luta de MMA https://t.co/cIAOiWsK4D via @fatoamazonico — concurseiroPMAM-PCAM (@concurseiropf1) December 13, 2021

隨著白旭多把席瓦逼到擂台邊緣，成功封死對方退路；此時白旭多猿臂一伸、右直拳直攻席瓦頭部，成功將對手擊倒在擂台之上。

《每日郵報》指出，這場比賽的門票收費100雷亞爾(約新台幣489元)。白旭多賽後表示，之所以接受對手挑戰，絕非用拳頭決定政策走向，而是鼓勵人們走出戶外從事體育活動。