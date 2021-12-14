在教育部青年署「Young飛全球行動計畫」支持下，「Bridge Hour」與「Buddy Back」團隊分別鎖定在台國際學生及東南亞學生適應不良問題，舉辦學伴媒合、工作坊及輕旅行等活動，強化外籍生對我國的連結感，同時提升台灣學生的國際視野。

「Young飛全球行動計畫」今年培育了17組台灣青年團隊，自主反思社會議題，透過與國際組織線上交流後，將國外執行經驗帶回台灣加以實踐。

「Bridge Hour」團隊與美國、紐西蘭及荷蘭等10個國際組織進行訪談，團隊與由紐西蘭大學生管理的OUSA組織訪談過程中了解到，應從國際學生文化背景及個性深入瞭解，才可以在活動中滿足他們在臺的需求。

因此「Bridge Hour」團隊在配對學伴時，會先了解每個參與者，依據個別的自身需求與個性加以配對，而非國籍。以客觀的視野來配對學伴，不僅可以滿足國際學生的確切需求，更能讓雙方學生以多元的角度學習與成長。

「Buddy Back」團隊向泰國、印尼及馬來西亞等11個國際組織請益，其中印尼的Dejavato Foundation向Buddy Back提醒團隊要讓外籍學生在計畫中由被動邀請轉為主動參與，除了活動本身要多元有趣外，是否可以讓外籍學生舒適地參與也是一門重要的課題。

「Buddy Back」團隊選擇減少交流的目標性與目的性，他們依照學伴的個性與時間彈性安排，希望可以透過此種模式將學伴模式化為日常，雙方會討論出遊行程，造訪古蹟或台灣知名景點，也促進雙邊對另一方文化的認知。

教育部青年署「Young飛全球行動計畫」的優秀團隊在無法出國的情況下，依舊發揮屬於臺灣青年的國際影響力！不僅解決在台外籍生文化融入困難的問題，甚至可以讓台灣的好，藉由在台國際青年帶回他們的家鄉。

想展現自己的國際行動力嗎？111年計畫徵件至3月2日，6場培訓營也正熱烈招生中（今年12月20日截止），更多資訊可上「Young飛全球行動計畫」官網查詢。