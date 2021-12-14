華城電機看好電動車未來前景，由轉投資事業華能電能搶攻特斯拉、賓士、奧迪、保時捷及LEXUS等豪華車品牌電動車充電樁，開始貢獻營收，11月及前十一月合併營收均創同期新高。今（14）日下午將參加華南永昌證券舉辦法說會，說明今年營運成果及未來展望。

華城第三季合併營收及獲利雙雙比去年同期下降，EPS從去年同期0.67元降至0.18元；前三季EPS由去年同期1.16元降為0.46元。11月合併營收8.7億餘元，年成長33.73％；前十一月合併營收73.95億元，年增3.79％。

華城轉投資華城電能擴大電動車充電服務事業，提供特斯拉、奧迪、保時捷及賓士等品牌電動車充電服務外，11月初宣布與和泰汽車合作，為LEXUS首款純電動車UX 300e提供完整一站式服務。華城電能預估，2022年全台可建置25座DC快充站、500座AC充電樁。