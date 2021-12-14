新竹科學園區成立迄今41年，科管局於12月15日舉辦園慶活動，竹科今年前十月營業額逾1.3兆元、年增29.5%，可望創下歷史新高、並達到連續12年破兆元記錄，竹科下轄園區中，引進生技產業為主的生醫園區營業額更是較去年同期爆發性成長565.6%，即便國際疫情嚴峻影響，竹科仍交出漂亮的成績單。

新竹科學園區新竹札根推升大新竹地區經濟發展，並開枝散葉擴散至南科、中科，園區年產值相當於全台GDP的14%，已成為台灣經濟發展的領頭羊。竹科營業額自2004年首度突破兆元以來，2010年以來更年年突破兆元，去年創下1.24兆元歷史新高，今年前十月已超越去年全年，將再創下歷史新高。

今年竹科各產業營業額，積體電路產業成長318%、光電產業成長39.8%、電腦及周邊產業成長29.5%表現亮眼；此外竹科進口額超過5千億、年增20.6%，出口額約1.3兆、年增21.6%，從業員工超過16萬5千人、年增5.6%。

竹科管理局表示，今年除積極加強銅鑼、宜蘭等園區的招商外，針對既有優勢之IC產業推動新竹園區寶山擴建，推動新竹園區舊有標準廠房更新活化，確保產業發展動能，藉由生醫園區第三生技大樓興建強化生技產業聚落利基，並開發竹科X基地三棟軟體大樓引進軟硬跨域整合人才，布局以軟扶硬的產業基礎，期望維持台灣高科技產業競爭力不墜，間接促進產業升級。