南韓34歲知名男星李昇基，近日在綜藝節目《New World：虛擬貨幣爭霸戰》中再度以幽默又自然的主持風格受到矚目，演藝事業再度衝向天際，而他所屬的經紀公司「HOOK娛樂」也因此收益倍增。不過，HOOK娛樂的代表近日卻表示要將自己名下擁有的鉅額公司股票，將全數無償捐贈給旗下的藝人及員工，讓所有人大吃一驚。

HOOK娛樂自2004年創立以來，陸續簽下李瑞鎮、李昇基、尹汝貞、李仙姬等多位頗具知名度的超級巨星，已74歲的尹汝貞還因精湛的演技，拿下奧斯卡女配角獎、美國演員工會獎最佳女配角等25個國際大獎，成功揚名國際；而李瑞鎮、李昇基等男星則曾推出多部膾炙人口的戲劇作品，並在各大綜藝節目及實境秀中獲得好評，在亞洲同樣受到大批粉絲的喜愛，使HOOK娛樂的股價不斷翻漲。

而9月份剛宣布與綠蛇傳媒合併的HOOK娛樂，公司代表權真英先將HOOK娛樂的全部股票以440億韓元（約新台幣10.3億）轉讓給綠蛇傳媒後，再將個人名下38%、總價值高達167億韓元（約新台幣3.9億）的股票無償贈與給公司旗下的藝人以及公司裡所有員工。權真英表示，公司的所有人對他來說就像一家人一樣，希望能因此讓所有員工感到幸福、快樂的工作，才決定將所有股票贈與員工。

消息一出後立即吸引大批網友熱議，紛紛留言「別人的老闆總是不讓人失望」、「果然是別人家的老闆」、「能把員工當家人的老闆不多」、「李昇基之前幫他買公司大樓，跟他也算是拜把兄弟了」、「能遇到這種老闆，我賣命都行」。