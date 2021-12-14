田尾鄉一處民宅內，年約40出頭歲的曾姓男子，在自家浴室潑灑汽油後點火，自己受到三度燒燙傷，還波及救火的父親也燒傷。(彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真)

情緒不穩？想不開？彰化縣田尾鄉一名年約40歲的曾姓男子，疑似心情低落情緒不佳，14日清晨6點半，竟在在自家浴室裡潑灑汽油並點火，曾父為了救火救兒也慘遭火吻，家人趕緊通報119、鄰居也帶著滅火器趕來協助滅火；消防人員到場時火已被撲滅只剩冒白煙，並將父子倆送醫，火警原因仍在調查釐清。

當時曾男獨自在浴室，家人直到發現浴室冒出火煙且有物品燃燒，才知道曾男竟默默潑油點火，隨即通報119，起初意圖自行滅火，浴室內許多易燃物品仍快速引燃火勢，不斷冒出濃煙火苗，隔壁鄰居聽到聲響趕緊帶來滅火器，總算將火撲滅。

田尾消防分隊共與鄰近分隊共出動11輛消防車2輛救護車，將嚴重燒燙傷的曾男及滅火過程中不慎燒傷曾父都送往員林基督教醫院救治。其中曾男三度燒燙傷程度較嚴重，所幸兩人都意識清楚，沒有生命危險。

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