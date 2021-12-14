父母在小孩出生後，就開始為取名傷腦筋，一方面希望取的名字能讓小孩大富大貴，或有特別含意， 另方面又擔心名的偕音會成為一輩子的陰影。大陸就有一名姓方的爸爸，為女兒取了一個幽雅的單名，沒想到女兒上學後，老師上課不敢點她的名，深怕一點名全班就會跑光光。

據《每日頭條》報導，方男結婚後收入逐年增加，便開始與太太計畫生育計畫，妻子果然沒多久就懷孕，最後順利產下一名可愛女娃娃，因為方男教育程度高，為女兒取名字的任務就落在他身上。

方男左思右想，原則上不會給女兒取太特殊的名字，免得孩子長大後造成困擾，於是就取了個單名「雪」，之所以取名這個字，主要是希望孩子聰穎過人，而且這個字感覺也很幽雅，於是就決定下來，夫妻倆在女兒小時都叫她「雪兒」，可等到孩子上學之後，這個名字就讓孩子很尷尬。

學校老師如慣例，剛開學就拿著學生名冊點名，想認識每位孩子，還沒點到「方雪」之前，一切都很順利，被點到名的小朋友都會答「有」，但點到方雪時，班裡比較調皮的男孩子就直接跳起來，以為老師喊的是「放學」，自此，方雪這個名字在班裡就成了「諧音哏」，老師上課也很少點她的名字，免得有同學會起鬨喊「放學」。