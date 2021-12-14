55歲美國知名好萊塢女星荷莉貝瑞(Halle Berry)，當年飾演「龐德女郎」的性感形象深植人心，近來她更是自導自演電影《挫傷》，荷莉貝瑞也坦言片中描述的虐待關係是源自兒時父親對她的傷害，如今她已經透過精神治療走出傷痛，也原諒了父親的惡行。

荷莉貝瑞在節目上提到，「我在童年時期遭受過很多虐待。我的父親是個酒鬼，經常在語言、情感和身體上虐待我。」儘管父親傑羅姆·傑西·貝瑞（Jerome Jesse Berry）已於2003年過世，帶來的傷害卻難以撫平，2019年父親節，荷莉貝瑞忍不住發文控訴父親長期酗酒，「剝奪了我們本該擁有的親子關係」。

然而荷莉貝瑞也在文中承認自己仍常會想念父親，「當他死後，有人建議我與精神治療師進行交談，我最終通過接受一些治療措施癒合了我的傷口。」荷莉貝瑞了解到父親的行為是因為他不曾得到父母的愛，因此也不懂得教導孩子，並不是生來就是虐待狂。

荷莉貝瑞明白父親的行為與他自身的成長經歷相關，便在換位思考的過程中理解父親心裡的創傷，「我為他經歷的生活感到悲傷。他把酒精作為一種麻木自己的方式，以此忘記自己曾經歷的悲痛和自己是個失敗者的事實。」她坦言自己在理解這些後，便對父親充滿愛憐，原諒了對方。