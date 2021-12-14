大陸官方「網信中國」14日消息，近日，大陸國家互聯網信息資訊辦公室負責人約談新浪微博主要負責人、總編輯，針對近期新浪微博及其帳號屢次出現法律、法規禁止發布或者傳輸的資訊，情節嚴重，依據《中華人民共和國網路安全法》、《中華人民共和國未成年人保護法》等法律法規，責令其立即整改，嚴肅處理相關責任人。北京市互聯網信息辦公室對新浪微博營運主體北京微夢創科網路技術有限公司依法予以共計300萬元（人民幣，下同）罰款的行政處罰。

據統計，2021年1月至11月，國家互聯網信息辦公室指導北京市互聯網信息辦公室，對新浪微博實施44次處置處罰，多次予以頂格50萬元罰款，共累計罰款1430萬元。

國家互聯網信息辦公室負責人強調，網站平台應當切實履行主體責任，健全資訊發布審核、公共資訊巡查、應急處置等資訊安全管理制度，加強對其使用者發布資訊的管理，不得為違法違規資訊提供傳播平台。國家互聯網信息辦公室將堅持依法管網治網，進一步強化監督管理執法，壓實網站平台依法辦網的主體責任，保障人民群眾合法權益，維護網路空間天朗氣清。