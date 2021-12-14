有時候，為了確保病人可以達成「在家裡嚥下最後一口氣」的心願，導致病人在生命最後的階段，承受更多的折磨。「純醫療」思維看似好心、要幫忙的舉動，往往忽略那個當下，家屬更需要的是情感上的支撐。

「為什麼○床的病人AAD（指病危自動出院，也就是很多人說的留一口氣回家，現在則稱為DAMA）的時候，是帶著升壓劑，而且還被插管？病人不是癌症末期，家屬也已經表明要讓他好好的走了嗎！」

「昨天半夜病人血壓低，家屬說要留一口氣回家，你的學長擔心病人在路上血壓、心跳『沒了』，要我們泡好升壓劑在救護車上預備著，希望盡量把血壓維持，至少撐到回家。另外，他擔心沒有插管的話，恐怕沒辦法『留一口氣』，所以出發前我們就幫他插管了。」

這是20 年前的某個早上，我與護理師在加護病房（ICU）裡的對話。在那個安寧療護的觀念還很薄弱、甚至多數人都忌諱談論的年代，我對於這樣的安排很不能理解。明明是已經談好要善終的病人，卻因為家屬希望病人「留一口氣回家」，必須接受插管、使用升壓劑等延長壽命的折騰。

這麼多年過去，回頭思考這件事，發現當時學長的想法是在「醫療供給」上的協助，卻沒有想到家屬在那個時候，最需要的是「情感需求」上的支撐，或許就因為這樣的供需立場不一致，導致病人在生命最後的階段，還要接受這些折磨。

醫學上的思維可以很簡單，沒有心跳、血壓，就不可能會有呼吸。沒有呼吸，自然就無法「留一口氣回家」，所以要在回家途中，使用升壓劑來盡可能「撐著」心跳與血壓。此外，為了確保病人可以達成「在家裡嚥下最後一口氣」的心願，就需要一個保障「給氧」的通道—插管。

就是這樣的「純醫療」思維，看似好心、要幫忙的舉動，反而讓病人承受多餘的痛苦。恐怕家屬也不太了解，以為只有這樣做，才能幫助臨終的親人完成最後的心願。

Q. 什麼是『安寧療護』？

安寧療護是指針對治癒性治療沒有反應的末期病人，提供以病人和家屬的生命品質為優先考量的醫療照護，包括止痛、緩減不適等，並同時兼顧他們的心靈、情緒與人際等層面。

最主要的目的是陪病人走過人生最後一段路，協助與輔導家屬接受並面對親人離世後的生活。在安寧療護的階段，優化生活品質更重於生命的延長。安寧療護並非等死或放棄治療，更不是安樂死（以加工方式提早結束病人生命）。

這件事時時刻刻都記在我的心裡，即使20 多年過去了，我還是不斷在思考：我應該給予什麼樣的協助，才能幫助完成病人「留一口氣回家」的心願。（至少，家屬認為這是病人最後的心願。）

「醫師，我想讓爸爸留一口氣回家。」面對昏迷且插管的病人，家屬提出這樣的要求是ICU 裡經常會面臨到的事。

『好，我們來思考看看，如何幫爸爸完成心願。』

「那就拜託你了。」

「但爸爸目前的心跳血壓並不是太低，這個時候就回家，可能會發生兩個問題。」我通常會以「為病人好」同時「為家屬想」的層面去說明。

「第一個問題是回到家、拔掉管子後，並不能預測爸爸會喘多久，可能幾分鐘、幾小時、甚至幾天。因為家裡沒有止痛、止喘的藥，只能眼睜睜看著爸爸喘，他辛苦，你們也辛苦。」我們真的遇過病人喘到家屬看不下去，又把病人從家裡送回來急診的。這樣的經驗可能會變成不好的回憶。

「與其這樣折騰，我會建議不妨等到心跳血壓量不到的時候，再讓爸爸帶著管子回去，或拔掉管子、戴氧氣罩回去都可以。形式上，符合了留一口氣回家的習俗，回到家之後，也不會讓他最後一段路因為喘而辛苦。」大部分家屬都是可以接受這樣子的建議。

「另一個問題則是在還有心跳血壓的時候回家（離開醫院），依照法律規定，我們就不能開立死亡證明書。必須等到爸爸心跳停止之後，你們去找衛生所的醫師到家裡去確認過，才能開立死亡證明書。這樣一來，折騰的就是家人。若能在量不到心跳血壓才離開醫院，我們就能夠直接開立死亡證明。」再這樣替家屬想，家屬的接受度又提高了。

醫療人員常常習慣用醫學來理解家屬的話，而他們需要的只是情感的對話。「留一口氣回家」既是家屬覺得要幫親人完成的心願，也是為了滿足傳統習俗上「壽終正寢」的觀念。這樣的心願和習俗可以透過一種「形式上」符合的方式、一種不必再讓病人承受更多痛苦的方式來完成，因為這個心願需要的是情感上的解法，而不是醫學上的解法。

●ICU x I see U 金句

不要用醫學專業來概括家屬的想法，因為他們最迫切需要的，是情感的對話。

※本文節錄自:【ICU重症醫療現場2：用生命拚的生命】一書/原水文化