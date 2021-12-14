百萬YouTuber理科太太與老公理科先生（John）分隔兩地，屢傳婚姻出現危機並提離婚訴訟，台北地方法院家事法庭14日第2次調解庭，討論小孩親權與財產分配，陳映彤步入法院前強調「一切為了孩子，希望一切都可以順利」。

去年10月，理科太太一家3口返台工作，沒多久理科先生便因藥劑師工作獨自飛回美國，一家人分隔兩地至今1年。理科太太曾在IG影射老公找理由不回台陪伴兒子慶生，並將理科先生專屬的限時動態精選刪除，傳出感情出現裂痕，但當時理科太太低調透過經紀人否認。