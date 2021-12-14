中國私募股權公司智路資本和美國晶片製造商Magnachip Semiconductor Corp美國時間13日在一份聯合聲明中說，雙方已經終止了三月份達成的14億美元的合併協定。

美國財政部曾在八月表示，該交易對「國家安全構成風險」，而美國的外國投資委員會（CFIUS）曾在六月下令擱置該交易。

智路資本和Magnachip表示，儘管雙方努力了數月，但仍未能獲得CFIUS對合併的批准，所以只能採取這樣的行動。Magnachip還表示，它採取了一個有限期限的股東權利計畫，以便有足夠的時間來評估所有選項。

根據聲明，Magnachip將獲得7020萬美元的終止費。其股票在盤後交易中下跌1.8％，報16.81美元。

值得注意的是，智路資本是大陸為布局半導體、智慧製造、物聯網等科技產業鏈，所成立的國際化收購團隊，該公司近年已完成多起涉及多國的半導體領域收購案，當中包括封測大廠日月光投控出售包括威海、蘇州、上海等部分工廠。