國民黨主席朱立倫今（14日）上午10時許與立委林德福、羅明才、新北市議員劉哲彰車隊掃街宣講公投案。（葉書宏攝）

國民黨主席朱立倫今（14日）上午10時許與立委林德福、羅明才、新北市議員劉哲彰車隊掃街宣講公投案。（葉書宏攝）

國民黨主席朱立倫今（14日）上午10時許與立委林德福、羅明才、新北市議員劉哲彰車隊掃街宣講公投案。（葉書宏攝）

12月18日公投倒數，國民黨主席朱立倫今（14日）上午10時許與立委林德福、羅明才、新北市議員劉哲彰車隊掃街宣講公投案，數十位民眾自發性騎機車、穿著國旗裝聲援，關於新北市長侯友宜發表的千字文，林德福強調，「尊重侯市長、認同朱主席！」用行動表現出對於公投的想法。

宣講車隊從位於新店的羅明才立委服務處出發，沿途行經永和、中和、板橋，最後將在新北市議會結束，車隊宣講預計約1個小時。

朱立倫抵達羅明才立委服務處前，已有不少基層里長到場響應，甚至有民眾自發性的穿起國旗裝、騎乘機車，要陪同車隊一起宣講，呼籲民眾要踴躍出來投票。

關於侯友宜發表對於公投案的看法，林德福說，尊重侯友宜，但認同朱立倫的看法想法，對於侯的意見都表示尊重，強調「尊重侯市長、認同朱主席！」還是鼓勵民眾要踴躍出來投票，投下4個同意票。

羅明才則表示，公投案關係到未來的發展與民生，呼籲民眾要踴躍出來投票，用行動力挺國民黨提出的公投案，「四個都同意、台灣更美麗」。