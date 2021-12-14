千字文表態公投後遭自家人圍剿 侯友宜說話了

新北市長侯友宜昨發千字文表達對公投的看法，以「我思故我在」訴求公投應該是自由意志的展現，但是對於公投如何表態卻未表達。國民黨立委陳玉珍昨看完感慨「臨表涕泣，不知所云」，陳玉珍今受訪時表示，「我對政治領袖的期待高於『我思故我在』。」

陳玉珍說，民主社會，大家都能各自表達意見，但是身為政治領袖，總是要有自己的想法，才能帶著支持者前進。他寫下「臨表涕泣，不知所云」，是出自諸葛亮的《出師表》，「看了文章很難過，我都不知道該說什麼才好。」

對於侯的發文是否讓公投通過更艱難？陳玉珍說，她不會這樣認為，侯也沒這樣講，侯是叫大家自己要有自己的意見，沒叫大家投不同意票，侯的意思是執政黨做不好大家要有自己的想法，這是沒錯，發文也是在鼓勵有自己的想法出來投票。

陳玉珍說，國家被執政黨弄到要強迫吃不健康豬肉，破壞我們環境，我們的供電也不能安穩，所以所有有志之士、關心國家的人都應該站出來投下公投票。

陳玉珍說，他之所以在昨天看完文章，發文說「臨表涕泣，不知所云」，是因為她對政治領袖的期待，「高於我思故我在。」

媒體詢問侯接下來還要選總統？陳玉珍說，侯不是還有市長要選嗎？要問侯的想法。陳玉珍也提到，她認為政治領袖要能帶動風潮、獨領風騷，尤其蔡總統跟民進黨可以把黑的說成白的，夠需要有志之士站出來領導。