台股今（14日）隨著美股回檔，盤中一度大跌逾170點，殺破月線支撐，最低來到17593點，台積電16日除息，棄息賣壓湧現，破600元大關。財信傳媒董事長謝金河表示，儘管專家、投資機構對台股未來一年的展望都上看2萬點，但眼前台股最大的利空是漲幅太大，明年要繼續大漲，十分不容易，然而「高殖利率和低基期個股」比較有機會。

謝金河在臉書發文指出，寬量國際策略長谷月涵提出台股碰到2萬點要快跑，成為所有媒體熱門的報導焦點。近期專家、投資機構對未來一年的展望報告綜合整理一下，大致2萬點都是高點。

「例如，呂張投資團隊總監呂宗耀的19890，投信投顧公會理事長張錫的20000，最近統一投顧董事長黎方國也看20000，元大集團看21000，似乎都在這個位置附近。如果兩萬點是大家心中的天花板，很多散戶還沒有來到這個位置就會先跑，2萬點一安會成為台股難以超越的天險，而且，如果2萬點是大家的共識，台股的目標一定不是2萬點。」

謝金河提醒，眼前台股最大的利空是漲幅大，漲勢很久了。台股從去年3月的8523起漲，漲幅超過100%，很多個股甚至出現10倍速的大漲，股價漲多就是最大利空，今年大漲的台股，明年要繼續大漲，十分不容易。金管會主委黃天牧給台股下了一個很有想像空間的形容詞：「花若盛開蝴蝶自來」！

用這個角度來看，台股最大利基是基本面的強度。謝金河提到，日前朋友圈在Line上面傳一張照片，在高速公路上，4家貨櫃運輸的車子撞在一起，有長榮、陽明、萬海及馬士基，可以看出出口的熱度。但貨櫃航運太好了，好到不真實，市場都很害怕運價到明年急殺，今年股價就出現一波超過6成的回檔。還有，今年面板，外資在第二季預告面板下半年會出現殺戮，業績會出現虧損，但友達、群創第三季純利跟第二季差不多，但股價都腰斬。

最早回檔的是電競、筆電的板卡股，大家認為居家上班的採購需求，第二季就會下來，沒想到下半年仍暢旺，華擎殺到125元又漲到291元，技嘉也從90元左右的低點彈升近一倍。

謝金河分析，從基本面看，台灣第四季出口會超過1200億美元，11月全體上市上櫃公司營收3.89兆，前11個月37兆以上，今年會逼近41兆，今年全年純利可以輕鬆跨越4兆，明年配發現金股利可能高達2.7兆以上，如果對未來有不可預知的恐懼，台股的指數會收斂。「今年5月疫情失控前，高盛看台目標19000點，我說很可能在18000點就掉頭了，後來指數最高18034點。」

他認為，現在大家都有20000點恐懼症，台股除非台積電出來領軍，否則指數不易大幅上升，這個時候，指數會省著用，不會亂衝，「明年高殖利率和低基期個股會比較有機會，指數放在心中就好！」