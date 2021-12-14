美國體操代表隊前隊醫納沙犯下一連串性侵案遭判重刑後，律師團今天說，受害者與美國體操聯盟、美國奧會及保險公司達成和解，將獲3.8億美元（約新台幣106.7億元）賠償。

印第安納波利斯（Indianapolis）聯邦破產法院開庭，批准這項和解協議。提出索賠的女運動員包括美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）、芮斯曼（Aly Raisman）和馬羅尼（McKayla Maroney）等體操奧運金牌得主。

法新社報導，納沙（Larry Nassar）擔任美國體操聯盟（USAG）和密西根州立大學（MSU）運動醫學醫生期間，頻頻對年輕女孩伸出狼爪，震驚美國體壇。這是歷來數一數二大的性侵案和解協議，為這場歷時5年的法律戰劃下句點。

數百名女性指控納沙在他20多年的職業生涯中，以協助治療為名性侵和猥褻她們。

納沙2017年底和2018年初承認多項性侵指控，光是其中一起訴訟案便遭法院判處40至175年徒刑，現年58歲的他目前正在獄中服刑。

密西根州立大學2018年同意支付5億美元，與性侵案受害者和解後，今天達成的這項協議意味賠償金額累計來到8.8億美元。

代表180多名受害女性的律師曼里（John Manly）在聲明中說：「我們戰勝的原因很簡單，是因為倖存者的勇氣和堅韌。」

「這些勇敢的女性在無數媒體訪問中，公開談論自己過往的遭遇，不讓更多孩子為了追求夢想，被迫遭受身體、情感或性虐待。」

2016年率先公開納沙惡行的前體操選手丹荷蘭德（Rachael Denhollander），也樂見今天這項和解協議。

她在推特寫道：「這個章節終於落幕，現在最艱苦的改革及重建工作可以開始了。事件是否彰顯正義，帶來改變，取決於接下來的發展。」

4度摘下奧運金牌的拜爾絲說：「我們持續受到折磨，是因為美國聯邦調查局（FBI）、美國體操聯盟或美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（USOPC）裡的所有人，都沒有採取必要措施保護我們。」

馬羅尼聆訊時說，她2015年在與FBI探員長達3小時的電話訪談中，控訴納沙的惡行，最終卻被「大事化小，小事化無」。

曼里今天表示，律師團會繼續努力，追究FBI、美國體操聯盟與美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會官員的責任。

他說：「我們將繼續為數以百計因為他們妨礙司法公正而直接受到干擾的小女孩和年輕女性伸張正義。」