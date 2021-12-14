去年桃園徐姓男子將鐵捲門斷電後在家午睡，他的哥哥爬窗進屋卻被徐男割斷氣管致死，他的母親在法庭上聲淚俱下說，「已經失去一個兒子，不願意再失去另一個兒子，願意原諒」，最高法院維持原審認定，考量徐男罹患思覺失調症等因素，依殺人罪輕判15年定讞。

徐男與家人在市場擺攤，去年1月12日上午10點多他先離開市場並返回居所，將居所1樓鐵捲門切斷電源，並將鐵捲門旁之鐵門自內以門栓上鎖，以避免他人干擾其午睡，他的哥哥喝酒後，從自用小貨車車頂攀爬跨越2樓女兒牆，再自2樓客廳未上鎖之氣窗進入。

徐的哥哥出聲責罵，徐在2樓客廳沙發午睡，因不滿午睡時遭干擾，趁哥哥不注意時，以以利器切割對方的頸部致大量出血死亡，隨後逃離現場躲藏在汽車旅館，警方據報後將他逮獲，檢方偵結後認為他若未妥適控制病情，將有害於社會，求判處無期徒刑。

一審及二審考量徐男行凶的犯罪動機及犯罪時所受刺激、被告以利刃割頸之凶殘行凶方式、罹有思覺失調症，並領有重大傷病證明卡，社會參與度不足且健康狀況不佳之生活狀況，判處有期徒刑15年，徐提上訴，最高法院駁回定讞。