知名YouTuber理科太太和丈夫「理科先生」John正在協議離婚，今（14日）夫妻倆一前一後步入新店家事法庭，理科太太希望能以孩子的利益為優先，盼一切順利。

根據《三立新聞網》報導，理科太太戴著口罩、穿著大衣出庭，和理科先生一前一後現身，她坦言離婚談了許久，「為了孩子希望一切都能順利」。

事實上，這是兩人第二次離婚調解，第一次是台美遠距離的方式開庭，因理科先生人在美國，以視訊方式參與，上月中旬他透露已回台接受隔離，5日正式恢復自由身，開心地表示：「Finally out of quarantine! Hope to see Miles soon.（終於結束隔離生活了！好想趕快看到Miles.」吐露來台最想見的人是寶貝愛兒，隻字不提理科太太。

理科太太曾受訪透露，是用交友軟體認識理科先生，交往不到1年奉子成婚，婚後才知道丈夫有憂鬱症病史，選擇不離不棄地照顧，結果自己因壓力過大罹患自律神經失調，不得不暫時放下事業養身體，休息近半年才健康復出，不過理科先生因藥劑師工作得回美國工作，理科太太和兒子則留在台灣，一家三口隔著遙遠的太平洋，過著偽單親的生活。

理科太太曾尋求婚姻諮商的協助，無奈夫妻關係已出現裂痕，只能走向離婚一途，根據《CTWANT》報導，34歲理科太太認為不想再婚，但計劃凍卵，未來若想再生還能再生。