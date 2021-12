知名YouTuber理科太太和丈夫「理科先生」John正在協議離婚,今(14日)夫妻倆一前一後步入新店家事法庭,理科太太希望能以孩子的利益為優先,盼一切順利。

根據《三立新聞網》報導,理科太太戴著口罩、穿著大衣出庭,和理科先生一前一後現身,她坦言離婚談了許久,「為了孩子希望一切都能順利」。

事實上,這是兩人第二次離婚調解,第一次是台美遠距離的方式開庭,因理科先生人在美國,以視訊方式參與,上月中旬他透露已回台接受隔離,5日正式恢復自由身,開心地表示:「Finally out of quarantine! Hope to see Miles soon.(終於結束隔離生活了!好想趕快看到Miles.」吐露來台最想見的人是寶貝愛兒,隻字不提理科太太。

理科太太曾受訪透露,是用交友軟體認識理科先生,交往不到1年奉子成婚,婚後才知道丈夫有憂鬱症病史,選擇不離不棄地照顧,結果自己因壓力過大罹患自律神經失調,不得不暫時放下事業養身體,休息近半年才健康復出,不過理科先生因藥劑師工作得回美國工作,理科太太和兒子則留在台灣,一家三口隔著遙遠的太平洋,過著偽單親的生活。

理科太太曾尋求婚姻諮商的協助,無奈夫妻關係已出現裂痕,只能走向離婚一途,根據《CTWANT》報導,34歲理科太太認為不想再婚,但計劃凍卵,未來若想再生還能再生。