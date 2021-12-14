尼加拉瓜10日宣布與台灣斷交、與北京復交，路透社引述美國官員及分析師指出，美國對中美洲高官的一系列制裁，使中國大陸成為對這些國家來說相當有吸引力的夥伴，抵抗華府解決中美洲貪腐及民主倒退的意圖，甚至連瓜地馬拉商界人士也擔心，美國此舉會促使瓜國政府轉向。

尼加拉瓜與台灣斷交。

報導指出，中美洲其他國家也在向北京示好。在華府將幕僚列入貪腐黑名單後，前友邦薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）今年稍早批准了與北京的新經濟合作協議。布格磊5月又讚揚北京「無條件」對薩國進行5億美元的公共投資，近期則指控華府要求「絕對服從，否則就完蛋」。

尼加拉瓜轉向北京之前，總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）的助手才受到一系列制裁，美國資深官員表示，雖然尼加拉瓜的例子在中美洲來看算是「獨一無二」，因為該國愈來愈向極權靠攏，不過國際社會孤立奧蒂嘉確實在他轉向北京的過程中發揮作用，「隨著制裁收緊，他們尋求其他管道及經濟夥伴。」

美國對中美洲官員的施壓範圍包括取消簽證、財政部制裁等，有效地阻斷這些官員使用全球銀行體系，對薩爾瓦多來說，華府還準備對布格磊的2名高級幕僚提起刑事指控。

美國陸軍戰爭大學（U.S. Army War College）教授艾里斯（R. Evan Ellis）指出，相較之下北京對這些在美國施壓下的國家提供了喘息機會，他說這個策略先前就已經對包括委內瑞拉在內等遭到西方孤立的領袖提供經濟命脈。

他說，追求戰略經濟利益的北京正在支持威權民粹主義者掌權，導致這個地區愈來愈不民主。

尼加拉瓜與台斷交後，台灣在當地的友邦只剩下貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯3個邦交國，路透社指出，華府追打政界貪腐，也讓瓜地馬拉商界領袖私下擔憂會促使瓜國政府轉向「更寬容」的政府。

即便未受邀參與美國民主峰會，瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）上周仍赴華府，承諾會支持台灣。

宏都拉斯新政府也承諾會維持與台灣的邦交關係、以及與華府的緊密關係。華府對此表示歡迎，也指出將「大幅增加」對宏國的經濟援助。

不過宏國新政府團隊同時也表示，未來仍有可能正式承認中國大陸，對此，艾里斯認為，宏都拉斯試圖向「台灣資助者」索取、以維持邦交關係的價碼「大幅上揚」。