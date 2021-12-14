一同遊玩、殺戮、征戰，對於快節奏的第一人稱冒險遊戲《影武者 3（Shadow Warrior 3）》和冷兵器大逃殺遊戲《永劫無間（NARAKA: BLADEPOINT）》來說，正是友誼的體現！世界知名的獨立遊戲開發商 Devolver Digital 於今（13）日宣布兩款遊戲的聯動消息，這也將為 2022 年初發布的《影武者 3》帶來特別的武器內容。

Shadow Warrior 3 x NARAKA: BLADEPOINT Crossover Announcement Trailer

這次聯動，美麗又危險的盲劍客寧紅夜將會獲得王洛的得意武器手裏劍噴子（Shuriken Spitter），以及紀念意義非凡、來自王洛最忠誠的好友的寶治的面具（Hoji's Mask）。而在將發行的《影武者 3》中，玩家們將有機會把威震四方的太刀雷賜（Raikou Katana）納入自己的武士刀收藏！

《永劫無間》已經可在 Steam 上進行購買和遊玩，而《影武者 3》將於 2022 年初，在 PC、PlayStation 和 Xbox 等多平台同步發行！敬請追蹤 遊戲官網、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 Flying Wild Hog (@Flying_Wild_Hog) 的 twitter 以獲得最新、最詳細的《影武者 3》遊戲資訊。