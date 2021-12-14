英特爾（Intel）CEO季辛格（Pat Gelsinger）訪台，他在YouTube平台以透過預先錄製影片方式說明，在過去36年裡與英特爾與台灣客戶和合作夥伴緊密合作關係，及英特爾與台積電的長遠關係。

季辛格表示，很高興能回到台灣，回到這個他造訪過許多次的地方，只是受到疫情的影響，在他擔任英特爾CEO後，直到現在才有機會回到這裡。由於非常重視防疫相關安全規範及措施，因此他這次來台只能和少數人見到面。這也是為什麼他預錄這段影片，分享他的想法。

季辛格表示，新冠疫情加速了一切數位化的過程，刺激了快速的創新和前所未見的工作、學習和互動模式。這種轉變為半導體的需求帶來爆炸性成長，而半導體對今日的經濟脈動更顯重要，而處於數位化革新的中心正是台灣。

季辛格說，台灣同時也是1千多名英特爾優秀員工的家鄉，他們在過去36年裡與英特爾在台灣的客戶和合作夥伴緊密合作，為大家提供領先卓越的產品。在這些夥伴關係中，他想提到的是英特爾與台積電的關係長期深遠。台積電在許多方面協助英特爾與產業釋放了晶片的可能性，創造了前所未見的產品。台積電所獲得的成就，真的很了不起。