英特爾執行長Pat Gelsinger親曝訪台原因

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）日前才批評台灣不穩定，台積電有地緣政治風險，沒想到隨即展開訪台行程，稍早基辛格也透過影片問候台灣，其中基辛格稱讚台積電的成就，並強調英特爾與台積電長期的夥伴關係。發言引起網友們熱烈討論，有人注意到，基辛格在影片中透露將與少數人見面，見面對象、目的與討論內容才是最關鍵的地方，其他稱讚台灣的發言，當場面話聽聽就好。

基辛格日前才公開批評台灣不是一個穩定的地方，台灣有地緣政治風險，美國政府應該要優先投資當地半導體產業，才能保留半導體設計與IP（智慧財產權、知識產權）優勢。基辛格此言一出引起熱烈討論，台積電創辦人張忠謀也回嗆，「英特爾有規定65歲就要退休，基辛格已經60歲，在剩下的時間很難將英特爾帶回巔峰。」

沒想到，基辛格才批評完台積電不到一周即宣布訪台行程，將拜會台積電高層，基辛格於昨（13日）晚抵台，預計明（15日）天上午離開前往馬來西亞，外傳基辛格大動作來台是為了爭取台積電3奈米產能。

基辛格抵台後公開預先錄好的影片問候台灣，並強調台積電與英特爾的夥伴關係，「我想提到的是我們與台積電的長期深遠關係，台積電在許多方面協助英特爾公司與這個產業釋放了晶片的可能性，創造了前所未見的產品，台積電所獲得的成就，真的很了不起。」

基辛格公開稱讚台積電的舉動再造成PTT網友們熱議，「口嫌體正直，美國人很可怕」、「一下扮白臉，一下扮黑臉，真的很美國人啊」、「不是說很不安全還來，口嫌體正直」、「這才是求饒式買盤吧」、「來台灣是表示誠意，要演就是演全套」、「語氣好謙虛，真的怪怪der」、「就典型的商人啊，沒有什麼特定立場」、「真是見人說人話，見鬼說鬼話的代表。」

此外，有網友點出，基辛格在影片中提到將與少數人見到面，這些「少數人」是誰又談了些什麼，恐怕才是基辛格此行最重要的事情，「重點是會談後要給什麼，晚點應該會有消息」、「這個談話完全沒有內容，但是他有說可以見少數人，重點在於少數人是誰？見面要幹嘛才是重點」、「他來的目的很好猜啦，1.確保供貨2.議價3.明年需求。」