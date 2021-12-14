「2021台美日三邊印太安全對話」14日在台北晶華飯店舉行，日本前首相安倍晉三（如圖）以視訊方式專題演講。（張鎧乙攝）

台灣受邀參加美國總統拜登號召的「民主峰會」，被排除在外的中國奪走尼加拉瓜作為報復。總統蔡英文今天出席「2021年台美日三邊印太安全對話開幕典禮」時表示，儘管面對艱巨挑戰，台灣不會屈服於壓力，將持續與理念相近夥伴合作，致力維護印太地區的安全、和平、自由和開放。

蔡英文說，上週台灣政府代表和民間成員參加了美國主辦的民主峰會。駐美代表蕭美琴和政務委員唐鳳與全世界分享台灣的堅韌和實現民主的故事。唐鳳政委分享台灣在運用數位科技對抗疫情的同時，並保障民主制度和價值的經驗。他們也表達台灣對區域及世界打擊貪腐、抵禦專制入侵和促進尊重人權的承諾。

蔡英文指出，我們要向世界傳達一個清楚的訊息：無論外部壓力多麼強大，都無法動搖我們對自由、人權、法治和與國際民主社會合作的努力與承諾。我們將繼續與夥伴合作，致力維護印太地區的安全、和平、自由和開放。

蔡英文強調，台灣的面積或許不大，但已證明對區域和全世界都至關重要。台灣面對外來威脅，屹立不搖，並成為印太地區不可或缺的成員。我們對民主的承諾前所未有的堅定，絕不會屈服於壓力。台灣在不斷尋求理念相近夥伴的支持之際，不會逃避挑戰，希望能為國際社會提出解方。

日本前首相安倍晉三也在受邀發表專題演講時表示，台灣必須崛起，因為台灣值得。台灣民主受到威脅，這對所有人都是挑戰，他為此強化日本安保以及日美同盟，並呼籲從海底、海面到空域，從網路世界到外太空，日美台三方必須不遺餘力地合作，思考如何有效分享知識和技術，在所有領域建構能力。

安倍說，美國、日本及其他理念相近國家應該努力協助台灣加入國際組織，藉此為下一代的台灣人播下希望種子。台灣若能更堅實地捍衛共同價值，也符合美國、日本乃至全球的利益。

安倍又說，我們必須要求中國勿再追求領土擴張，並自我克制，勿再霸凌鄰居，畢竟這損及自身利益。