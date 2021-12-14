警方為防止到場參加告別式的上千名黑道幫眾滋事，派出保安特警力荷槍實彈到場維護秩序。（石秀華攝）

幫派黑衣人到場後，陸續進入告別式場內，參加公祭。（石秀華攝）

四海幫副幫主劉萬興母親劉黃燕玉於今年11月23日過世，享壽89歲；今（14）日在高雄市立殯儀館舉辦告別式，四海幫、天道盟、竹聯幫等北中南角頭及幫眾到場參加公祭，現場雲集上千名黑衣人，警方荷槍實彈動員蒐證，意外查獲2名通緝犯、3名未成年！不少到場的黑衣人帶著象徵繡有劉萬興起家的四海幫海南堂「海」字的黑色口罩參加告別式，靈堂外還設置咖啡吧、米塔和靈獅排在停車場兩旁道路，可說是疫情趨緩後，高雄聲勢最浩大的告別式。

警方在告別式場外對幫眾黑衣人一一查驗身分蒐證，喪家米塔排列在道路兩旁。（石秀華攝）

四海幫副幫主劉萬興母親劉黃燕玉的告別式今天上午在高雄市立殯儀館舉行，一早殯儀館停車場擠得水洩不通，上千名黑衣人陸續魚貫出現，高雄市警方為防黑道幫派滋事，動員200多名警力以及保大特勤荷槍實彈在現場維持秩序，並對到場的黑衣人一一建檔進行蒐證。

告別式現場設立咖啡吧，提供黑衣人解渴。（石秀華攝）

告別式場外設立大型的劉母告別禮堂的牌樓，場面莊嚴浩大，場外道路設立2排堆高的米塔以及一排靈獅，現場並設立咖啡吧，提供到場人解渴；告別式10時公祭，從中北部南下參加告別式的幫派黑衣人陸續到場，白狼張安樂也現身，警方在分區在各地點要求參加告別式黑衣人一一脫口罩進行蒐證，結果意外搜獲2名通緝犯、3名未成年少年。

據了解，高居四海幫副幫主的劉萬興左營眷村出身，曾是四海幫海南堂副堂主、堂主，一路爬升至四海幫副幫主，近年來多在北部活動；今年5月初，高市鳳山分局警方曾掃蕩海南堂捍衛隊吳姓成員為首的暴力組織犯罪，該組織結合左營茶行組織勢力，以仁武、楠梓為據點，涉嫌從事因毒品糾紛引發的暴力討債犯罪，警方共逮捕12名嫌犯移送法辦。

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