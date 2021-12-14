因應通膨升溫，市場預期Fed將於明年中開始升息，因利差將擴大而受惠的美國金融股持續吸引資金流入，投信法人表示，由於抵押權型REITs與金融股連動性高，預期將可雨露均霑，建議可納入配置，作為對抗通膨的投資工具。

法人分析，不動產投資信託基金(REITs)可以投資的標的其實非常多樣，但依照每檔REITs所持有的資產型態來看，主要可以分成三種類型，1.權益型、2.抵押權型、3.混合型。一般最常見是權益型的REITs，持有權益型的REITs就像當房東一樣，每個月可以收房租，房價漲了淨值也會上升。

而抵押權型REITs主要收入來源為賺取房貸相關產品之借貸利差，其業務模式與銀行相似，也將因此受益。根據統計，美國抵押權型REITs指數與道瓊美國金融指數過去五年相關係數均介於0.8-0.9之間，顯示美國抵押權型REITs與金融股走勢具高度相關性，美國抵押權型REITs亦將是升息環境的受惠族群。

FH富時不動產ETF基金經理人許忠成表示，預計美國本次升息循環的幅度與次數均將低於過去平均，景氣持續擴張加上未來疫情趨緩後的復甦力道，市場流動性仍非常寬裕，對賺取利差的抵押權型REITs仍是利好。

復華投信指出，FH富時不動產ETF(00712)主要追蹤富時抵押權型REITs指數，投資標的為美國掛牌上市的抵押權型REITs，與金融股相關性高加上過去兩年穩定的高配息，持續引起市場關注，也是投資組合內平衡升息風險的利器，建議投資人可趁市場因變種病毒干擾因素回檔布局加碼，迎接12月份的除息。