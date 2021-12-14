逸達(6576)前列腺癌新藥CAMCEVI 42毫克通過台灣衛福部(TFDA)銜接性試驗評估審查，同意豁免於台灣執行銜接性臨床試驗，預計於2022上半年向TFDA提出CAMCEVI 42mg新藥查驗登記申請。

CAMCEVI 42mg是治療晚期前列腺癌的柳菩林(Leuprolide)新劑型新藥，為柳菩林胜(月太)含量42毫克的預充填式6個月緩釋針劑。據Transparency Market Research統計，2019年全球前列腺癌藥物市場接近100億美元，預估2027年全球前列線癌藥物市場將成長至196億美元，CAGR為8%。

逸達前列腺癌新藥CAMCEVI 42毫克於2021年年5月在美國取得藥證後，目前已拿到美國藥品J-Code，預計將在2022年元旦起生效，將開始挹注業績，目前申請歐洲的藥證，預計2022年3月將會知道結果。

逸達目前開發的產品主要包含，治療前列腺癌的新劑型新藥FP-001六個月(CAMCEVI 42毫克)及三個月劑型，自2020年起於全球各市場陸續申請註，CAMCEVI 42毫克並於2021年5月取得美國藥證、2021年11月取得加拿大藥證；高選擇性MMP-12(基質金屬蛋白(酉每)-12)抑制劑、全新成分新藥FP-025目前正於荷蘭進行慢性氣喘的第二期臨床概念驗證，以及新冠病毒引起的急性呼吸窘迫症候群(Acute Respiratory Distress SyndromeARDS)的第二/三期臨床試驗；ALDH2醛去氫(酉每)活化劑全新成分新藥FP-045將進入第二期臨床試驗；用於治療罕見疾病范可尼貧血症(Fanconi Anemia)。開發的針劑型藥物，以及針對高度需求的疾病所研發的創新分子藥物。