英國的國民西敏寺銀行(NatWest)因未能阻止近4億英鎊的洗錢，遭英國法院罰款2.65億英鎊(約3.5億美元)，為英國反洗錢條例2007年生效以來首宗的反洗錢罰款刑事案件。

英國金融行為監督局(FCA)周一表示，有一客戶在NatWest銀行的50多個分行存入數億英鎊，至少有一家分行獲得4000萬英鎊。而NatWest未能採取有效行動防堵不尋常的活動。

NatWest在去年10月承認了3項刑事指控，即在2012年至2016年間沒有充分監控客戶的帳戶。

法官在周一宣布了這項罰款，稱罰款應該在4億英鎊，但因為該行的認罪，所以扣減了罰款。

NatWest說，基本上已經對該罰款進行了提撥準備。NatWest股價在周一僅跌0.7%。

NatWest執行長Alison Rose說，很遺憾在2012年至2016年間未能充分地監控一名客戶，以防堵洗錢，該行將繼續打擊金融犯罪。

FCA表示，警方在2016年突襲了英格蘭北部的一個黃金和珠寶商Fowler Oldfield，發現他在過去存入了3.65億英鎊存款，其中包括2.64億英鎊的現金。

FCA指出，NatWest未能正確地調查金融犯罪系統產生的數次警告，錯誤地將該客戶歸類為較低的風險，而NatWest銀行調查該金融警告的行員也欠缺經驗和知識。

NatWest對於未合規的行為表達致歉，並將在未來加強防範洗黑錢的工作。