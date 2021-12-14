江蘇省無錫市場監督管理局13日晚間稱，針對媒體曝光該市兩家星巴克門市有「更換配料標籤使用過期食材」的問題，初步核實相關企業有更改食品原料內控期限標識、使用超過內控期限原料的行為，已責成兩家涉事門市停業整改。

無錫市監局官方微信發通報並稱，市場監管部門同步對全市其他82家星巴克門市開展排查，發現從業人員未戴工作帽、加工區物品擺放零亂、消毒記錄不全等15處問題，均已責令整改。市監局並對星巴克（中國）華東北區進行了行政約談，要求公司對存在的食品安全問題進行全面自查、落實整改。

新京報13日稍早報導稱，無錫星巴克兩家門市食材過期後仍繼續用，做成多款暢銷飲品售出；主管、店員「言傳身教」篡改保質期，有的食材被人為「延保」一周等。星巴克回應稱，已確認兩家無錫門市的夥伴（員工）確實存在營運操作上的違規行為，兩家涉事門市已關閉進行調查與整改。

人民日報當日評論稱，食品安全是餐飲企業的安身立命之本，也是對消費者身體健康的最起碼尊重；紅線不能碰，底線不能破。希望相關企業能正視並反思自身內部監管模式的失靈，也期待監管部門拿出更嚴密的舉措，倒逼企業守牢食品安全底線。

星巴克官網資訊顯示，該公司目前已經在中國200多個城市開設了5400家門市。