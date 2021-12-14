今年大陸房地產市場出現挑戰，傳出部分公司恐面臨債務危機，負面情緒甚至蔓延整個亞洲債券市場，進而衝擊亞洲高收益債表現，市場恐慌使得相關債券短時間內超跌，但隨大陸房地產業積極去槓桿，將改善長期基本面，亞洲高收益債長線依舊有表現機會。

就指數組成來看，由於大陸市場占亞洲高收益債券的投資比重逾50％，在大陸市場具有一定份量，短期來看，恒大事件將持續拖累房地產業的市場氛圍，長期以來卻都帶來正報酬，但波動度較大的市場特性，需要額外留意。

瀚亞投資表示，經歷過今年房地產危機後，大陸政府非常可能持續掌控房地產業的槓桿政策。與此同時，市場也將重新評估大陸高收益債券市場的風險預期，使投資人及房地產開發商更有紀律。

雖然大陸房地產行業過往受到多次政策的影響而波動，但房地產行業依然扮演經濟成長的重要角色。截至2020年，房地產業占大陸固定資產投資27.3％，也是許多地方政府的重要收入來源，因此大陸政府理所當然不樂見房地產業出現系統性的大量違約，並期待房地產業能穩健發展。

長期而言，大陸不斷擴張的中產階級、都市化及巨型都市的發展，將持續有利房地產業成長，房地產業的去槓桿，會讓市場更加紀律，並改善整體產業的信貸情形。預期亞洲高收益債券市場的違約率將持續上升，卻是難得的投資機遇，一旦市場雜音過去，被明顯低估的高收益債券回升力道可期。

瀚亞投資強調，中長線來看，亞洲高收益債處於評價面具吸引力的點位，短期面臨變數和震盪，需要小心應對，部署亞洲高收益債券基金，應審慎挑選債券，透過專業研究團隊操作，可望從風險中獲得相對應的報酬。

瀚亞投資認為，亞洲高收益債因變數而迎來較大修正，目前評價面來到低檔位置，利差來到千點之上，預計隨政策調整和大陸房地產去槓桿，未來亞洲高收益債券有較大利差收斂空間，建議可趁機逢低布局相關基金。