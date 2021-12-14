雖受到Omicorn在多國現蹤，及聯準會（Fed）主席鮑爾考慮將提前完成縮減購債計劃，雙重夾擊下，一度影響美股表現，所幸確診者多為輕症，也讓事件衝擊逐漸淡化，根據EPFR機構數據顯示，美股基金續獲淨流入，顯示資金借著市場動盪積極買進。

根據高盛2022年美股產業報告分析，建議增加醫療保健和金融股的配置，並重申對資訊科技類股的增持配置。資訊科技行業的總淨利潤率為25％，較S&P 500高出兩倍多，有望在供應鏈瓶頸挑戰盈利增長時提供緩衝。且隨Fed開始收緊政策和增長放緩，科技公司的高利潤率、高資本回報率和強勁的資產負債表等更高的質量屬性企業可能會受到投資者的青睞。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，參照過去景氣週期，在復甦、擴張週期的股市勝率皆高，目前多數國家剛步入擴張期，因此年底若股市受疫情或資金面回檔，仍可尋找買點。產業看好疫情加速數位轉型，帶動WFH／LFH半導體需求，5G、HPC新產品不斷推陳出新，同時帶動相關晶片需求成長。展望2022年，半導體產業成場動能依然強勁，持續看好AI、數據中心及電動車等具備長線趨勢的族群。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，目前半導體由於供給受限、效能及成本考量，仍為市場關注焦點，其中插電混動（PHEV）與純電動車（BEV）所需要的電流、電壓轉換，皆較傳統燃油車大幅提升，疊加充電基礎設施的核心技術亦有賴功率模塊，將帶動功率元件需求強勁成長。

三電的電池、電機、電控為電動車的核心關鍵，電池為整體成本最高者，在全球電動車滲透率、單車續航里程提升的情況下，電池裝機量進入明年預期仍將高速成長，電池相關供應鏈將繼續受惠。