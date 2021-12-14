行政院意見書遭質疑恐讓公投結果不算數 蘇揆：惡意曲解

1218四大公投本周六即將登場，然而行政院意見書卻在公報明文登載，反萊豬公投通過與否，均不影響農委會109年9月7日公告效力，遭國民黨立委質疑行政院意見書會讓公投結果不算數。行政院長蘇貞昌今(14)日表示，公投結果一定會受《公投法》約束，這是藍營的惡意曲解。

農委會今日舉辦「2021第二屆國家農業科學獎」頒獎典禮，行政院長蘇貞昌、行政院政務委員兼發言人羅秉成、農委會主委陳吉仲均共同出席。

總統蔡英文去年8月28日宣布今年起將開放含萊克多巴胺美豬進口，農委會也於去年9月7日修正公告「乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列」，為美國萊豬的開放鋪路。

而本次行政院意見書登載：(一)本案若獲通過，政府尊重依法所進行的公投結果，依公民投票法第30條規定辦理。(二)、本案若未通過，則依動物用藥殘留標準辦理。(三)本案通過與否，行政院農委會109年9月7日之公告，均不受其法律效益影響。

針對藍委質疑公投結果會因行政院意見書而不算數，蘇貞昌強調這是惡意曲解，全體國人，包含政府都受到《公投法》的約束，這也是為何《公投法》將政府列為反方，因為政府機關有責任出來說明政府制定的政策。

另新北市長侯友宜臉書千字文表示「公投演變成對人不對事， 搞得像選舉一樣 ，大家不累嗎」？有人質疑侯友宜不跟隨黨中央的腳步。

蘇貞昌說，公投本來就是對事不對人，要就事論事，連宜蘭縣長林姿妙都站出來反對核四重啟，政府也一再說明，希望公投不要把正在進行的中油三接停掉、廢掉、拆掉，這樣北部供電就會受到影響，民生、產業、台積電都需要用電，國人一定要在三接遷址這案投下不同意，這樣供電才能穩定。

至於外界質疑蘇搭乘行政專機宣傳公投違反行政中立，蘇貞昌表示，政府有義務要好好向國人報告政策，這是義務，也是公務。