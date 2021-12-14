不少外送員面對客人給千元大鈔或一堆硬幣，都會面有難色，不過有外送員接到一筆800有找的訂單，送達後對方給他800元的硬幣，他不但不生氣，還轉送2杯飲料給他們，原因曝光後，外送員的貼心舉動讓不少網友直呼「好溫暖」。

原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文分享，前天（12日）他接到一筆訂單，是799元的鹽酥雞，抵達現場發現是兩名小學生點的，兩人拿出800元的硬幣要他不用找，還貼心將硬幣依照幣值分類好給他。

面對一堆零錢原PO並未生氣，反笑問他們是不是「殺豬公」，小學生聞言也直率回答，「對啊，我弟生日，請他吃大餐」，原PO一聽，馬上轉身將準備買回家的飲料，拿了2杯給他們，並送上生日快樂的祝福。

原PO感嘆，這一幕勾起他很多小時候的回憶，還回想起過去也曾經做過類似的事情，隨後便帶著愉快的心情騎車回家。

文章一貼出，不少網友留言稱讚，「好溫暖」、「好感人，請弟弟吃大餐，這是我心目中的五星級大餐」、「因為您暖心的驚喜飲料，肯定會是兩兄弟們很難忘的一個生日」、「小時侯的快樂就是那麽簡單」、「感動，鹹酥雞能點到700多也厲害」、「兩邊都好可愛，很有溫度」。