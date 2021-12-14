冬季的寒冷使身體循環代謝變差，也更容易感到疲倦、沒有動力，除了增加運動量讓身體產生熱能，也能藉由養生食補促進新陳代謝、提振精神、維持活力。

薑黃是日常生活中常見的辛香料，更是一大養生聖品，在世界各地的古籍中都有記載薑黃對人體的功效，像是中國的《本草綱目》、《本草拾遺》，印度的阿育吠陀醫學體系、西方的《亞述草藥》等，流傳千年的養生食補「薑黃」，現今更有超過千篇以上的科學研究，證實薑黃中的「薑黃素」具有純化身體的功效，像是增強新陳代謝、提升人體保護力、增強體力、調節生理機能等。

薑黃素十分珍貴，在100克的薑黃中僅占2-6克，薑黃素雖然能純化身體，但對人體而言卻不好吸收，為提升人體對薑黃素的吸收率，超級站「高濃縮薑黃素」加入營養幫手「黑胡椒萃取物」，提升薑黃素的吸收率，並使用高濃縮萃取技術提取95%以上高純度的薑黃素，為總是加班應酬、熬夜早起、疲憊、精神不濟、容易恍神、每天都沒有動力、代謝力不足、總吃高油食物等族群調節生理機能，維持健康活力。

超級站高濃縮薑黃素搭配營養小幫手「黑胡椒萃取物」增進薑黃吸收率。/超級站提供

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